Cantor serra-talhadense e esposa sofrem acidente na BR-232

O cantor serra-talhadense Batista Lima- ex-vocalista da banda Limão com Mel, sofreu um acidente de carro nessa segunda-feira (17), durante ida para Caruaru (PE). “Um susto e um livramento de Deus”, definiu o cantor em vídeo. Quem dirigia o veículo durante o ocorrido era a esposa do forrozeiro.

Durante tráfego de Salgueiro para Caruaru, pela BR-232, com chuvas, um motorista que estava na frente do carro do cantor com a esposa fez uma ultrapassagem de forma brusca e retornou para a via onde trafegava o carro Batista.

O veículo acabou batendo na lateral do carro de Batista Lima e o carro desceu uma ribanceira. “O carro voou. Descemos o meio fio. Não tinha árvores, só galhos”, detalha o cantor.

Batista conta ainda que os airbags do veículo foram acionados. Braços doloridos e alguns arranhões ficaram no corpo do cantor. Ele chegou a ser atendido na cidade de Custódia (PE). Apesar do susto, o casal está bem.

Do Diário do Nordeste