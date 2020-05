Cantor serra-talhadense fará segunda live neste sábado (09)

As medidas de isolamento social no Brasil já alteraram muita coisa na rotina da população, inclusive a forma de curtir shows de grandes artistas. Quem vem reforçar a programação da quarentena em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, é o ‘Rei do Forró’, Assisão.

O cantor serra-talhadense fará sua live hoje (09) a partir das 16:00 horas, através do seu canal no Youtube.

O ‘Rei do Forró’ promete levantar o público do sofá mais uma vez, com o verdadeiro e autêntico forró nordestino.