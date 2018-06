Cantor serra-talhadense faz show na abertura do São João 2018 de Caruaru

O São João na Roça dará início ao Maior e Melhor São João do Mundo, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (1º). Os shows serão realizados em um caminhão-palco, a partir das 19h30, na comunidade rural de Pau Santo.

Na área urbana, três polos da Estação Ferroviária também terão programação. Além das atrações, o local contará com a cidade cenográfica, que remete às festas mais antigas do São João, e uma praça de alimentação com 14 food trucks.

Programação – Sexta-feira (1º)

São João na Roça – Pau Santo

19h30 – Trio Regional

22h – Assisão

Estação Ferroviária

Polo do Repente

18h – Raudênio Lima (declamador)

João Lourenço x Rogério Meneses

Polo Juarez Santiago

20h – Trio Baú dos 8 Baixos

21h30 – Trio Boa Sorte

23h – Trio São João

0h30 – Trio Brilho da Terra

Polo Casa do Forró

20h – Show com Kiko Gomes – A Elegância do Forró

Apresentações de Bacamarteiros

20h30 – Batalhão 139

22h – Batalhão 17