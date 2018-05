Cantor triunfense vai participar do Programa do Ratinho hoje (21)

O cantor triunfense, Igor Alves, vai se apresentar no Programa do Ratinho nesta segunda-feira (21) a partir das 22h. Igor vai fazer uma participação no quadro de calouros “Dez ou Mil”, no qual cantores de todo o país são julgados por jurados famosos como Leão Lobo, Décio Piccinini e o produtor renomado Arnaldo Saccomani. Os melhores cantores são premiados.

Igor Alves comemorou no seu Facebook, a oportunidade de participar do programa no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).

“Quero aqui estender o meu agradecimento a Deus pai e a Maria santíssima por conceder essa oportunidade na minha carreira musical, estou indo com o coração cheio de alegria levar o meu canto e representar minha cidade Triunfo, meu estado de Pernambuco e, meu Nordeste a todo Brasil. Agradecer a minha família, amigos, fãs, admiradores, ao grupo caravana da saudade, a prefeitura Municipal de Triunfo, a loja maçonica triunfense, a família Rodrigues em nome de Rodrigo, Patrícia e Reginalda, a Paulo Rogério, todos os amigos espalhados no Brasil e todos aqueles que não desistiram do meu trabalho ” . agradeceu o cantor.

Com 14 anos de carreira musical, o jovem cantor de 20 anos, vem se destacando no mercado musical com o gênero ópera clássica erudito e lírico, bastante conhecido por ser o único cantor lírico da região, o tenor do Sertão do Pajeú. Igor já cantou em várias cidades e estados do nordeste e agora tem a oportunidade de mostrar seu incrível talento para todo o Brasil.