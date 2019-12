Cantora de 24 anos passa mal e morre durante show no Piauí

A cantora e compositora de forró Andreia Ribeiro, de 24 anos, morreu após passar mal na madrugada desse domingo (29), enquanto realizava um show na cidade piauiense de José de Freitas, a cerca de 45 km da capital do estado, Teresina. A informação foi confirmada pelo marido da artista, Laércio Cardoso, que também integra a banda. Andreia morava no Piauí, mas tem a família em São Paulo, onde deve acontecer o velório e enterro.

No sábado, Andreia havia usado as redes sociais para mostrar seu preparativo para o show de pré-réveillon na praça central de José de Freitas. Ela deixou agradecimentos à cabeleireira, ao tatuador, além de citar duas lojas, uma da saia que ela vestia e a outra dos óculos. “Que ninguém tenha o poder de tirar seu sorriso. Hoje tem, minha galera de José de Freitas. Tô chegando”, escreveu em seu perfil no Instagram.

Andreia passou mal no meio do show, na madrugada, e chegou a ser levada para o Hospital de Urgências de Teresina, mas morreu pela manhã.

Nas redes sociais, a cabeleireira, o tatuador e a loja de bijuterias citados pela cantora no dia anterior à morte prestaram homenagens a Andreia. “Que Deus ilumine e conforte sua família, que nesse momento deve estar devastada. Nós perdemos uma pessoa e artista incrível”, escreveu a página do estúdio de tatuagem JH.

A prefeitura do município onde ela se apresentava também emitiu uma nota prestando homenagem à “artista dedicada e talentosa que por diversas vezes se apresentou em José de Freitas”. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares reiterando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecimentos à dedicação e trabalho prestados a nossa população”, disse a nota da prefeitura.

Da Folha de PE