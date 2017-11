Cantora mirim Giovanna Victória faz participação especial no show de Gabriel Diniz em Floresta

A pequena Giovanna Victória, de 13 anos, sonha em um dia se tornar uma cantora de sucesso. A música é sua paixão desde pequenininha, quando aos quatro aninhos dançou forró no palco com Mano Walter mostrando seu interesse musical.

Natural de Floresta-PE ela já participou do Concurso (MPR) no ano 2015 e se destacou com sua voz, carisma e presença de palco ficando entre os finalistas. No último domingo (12), ela se destacou mais uma vez participando do Show do cantor Gabriel Diniz em praça pública da cidade.

“O caminho da música pode ser longo e difícil mas com fé chegarei lá”, disse Giovanna após participar do show com Gabriel Diniz. A garota sonha em gravar um CD e ter mais oportunidades para se apresentar na sua terra e outras regiões do Brasil. Assista o vídeo gravado ao vivo no show deste domingo (12) em Floresta:​

Via Blog do Elvis