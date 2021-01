Caos em Serrita: Prefeito vai ao TCE pedir Auditoria Especial

O novo prefeito de Serrita, Aleudo Benedito esteve em Recife nesta segunda-feira (11), na companhia do deputado estadual Aglailson Victor e do assessor Gustavo, para participar de audiência no TCE – Tribunal de Contas do Estado, onde foi recebido pelo presidente Dirceu Rodolfo de Melo Júnior. Na ocasião Aleudo solicitou a realização de uma auditoria especial na Prefeitura de Serrita, após o ex-prefeito ter deixado o município inadimplente junto ao tesouro, sem poder celebrar convênios ou receber novos investimentos.

Ele afirmou que tem trabalhado e encontrado várias dificuldades provenientes da desorganização herdada e que solicitou ao TCE que apure a situação. “A gestão herdou um astronômico débito acumulado por mais de 20 anos junto ao INSS, folha de dezembro pendente e caixa vazio, computadores sem os HD e sem placa-mãe, veículos sem estepe, pneus trocados e no arame, com caixa de marcha quebrada, quilometragem e horímetro zerados, além do estoque de material de consumo e expediente zerado na prefeitura e nas repartições. Está sendo um desespero suprir o atendimento na saúde, cuja estrutura operacional ficou a zero para todos os procedimentos, sem tempo hábil para licitar ou mesmo pesquisar preços para suprimir a farmácia básica e material de insumo de urgência e para funcionamento contínuo do hospital da cidade.” afirmou.

Diante da situação caótica, o prefeito fez uma exposição do que já foi identificado e explicou que a realização da auditoria é necessária para denunciar os maiores prejuízos ao erário, na busca de diminuir o desrespeito causado pela gestão anterior contra o povo de Serrita.

Após solicitar apoio ao Tribunal de Contas, nos próximos dias Aleudo Benedito vai à imprensa para um relato informativo à sociedade serritense sobre essa triste realidade. O prefeito disse ainda que apesar de todas as dificuldades, vai fazer uma boa gestão. “Serrita pode esperar um prefeito trabalhando com seriedade e honestidade à coisa pública, com planejamento, com pessoas competentes e com respeite ao povo serritense”, finalizou.

