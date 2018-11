Capoeira se torna Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco

A capoeira passou a ser, a partir dessa quarta-feira (31), Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco. O título foi concedido com a sanção, pelo governador Paulo Câmara (PSB), do Projeto de Lei nº 1709, de 7 de dezembro de 2017, que tem autoria do deputado estadual Zé Maurício (PP).

De acordo com o governo de estado, o objetivo da lei é “fortalecer os laços da cultura e da educação e perpetuar a importância da manifestação cultural na vida dos pernambucanos”. Manifestação cultural que tem origem afro-brasileira, a capoeira é caracterizada como jogo, luta e dança, praticados inicialmente pelos escravos de origem africana.

A roda de capoeira foi registrada como bem cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2008. Em novembro de 2014, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.