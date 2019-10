Capotamento de veículo deixa três pessoas feridas na BR-232 em Serra Talhada

Três pessoas ficaram feridas após um veículo modelo Fiat Uno capotar na BR-232, na altura do KM-417 nas proximidades do Rancho Magalhães, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, um casal e uma criança estavam no veículo no momento do capotamento e apenas tiveram ferimentos leves.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Agamenon Magalhães (Hospam). Ninguém corre risco de morte.

Até o fechamento desta matéria, os envolvidos não foram identificados.