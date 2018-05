Capotamento deixa uma mulher morta na BR-316 no Sertão de Pernambuco

Um acidente no início da manhã desse sábado (5) na BR-316 deixou uma mulher morta em Parnamirim, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 7h, o motorista do veículo teria tentado desviar de um buraco, quando perdeu o controle do carro e capotou.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Cássia Cristina Pereira de Carvalho, de 40 anos, teve ferimentos graves e morreu no local. No veículo, além da vítima, havia o motorista e outros três passageiros. Eles tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Ragional Inácio de Sá em Salgueiro, para receber atendimento médico.

O corpo da vítima foi encaminhado para Instituto de Medicina legal (IML) de Petrolina para serem adotadas as medidas necessárias. (G1)