Caravana da Boa Vontade, leva esperança ao Agreste e Sertão de Pernambuco

Anualmente, a Legião da Boa Vontade (LBV) intensifica o seu trabalho solidário para atender emergencialmente, por meio da campanha Diga Sim!, famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e situação de pobreza, que enfrentam, principalmente nesse período do ano, grandes desafios com as estiagens e as cheias.

Nos dias 12,13 e 14 de agosto, a Caravana da Boa Vontade, da LBV, pegou a estrada em direção à zona rural dos municípios de Arcoverde, Buíque, Tupanatinga e Pedra, percorrendo 800 quilômetros rodados na região, para assistir milhares de famílias com cestas de alimentos no Agreste e Sertão pernambucano.

Na cidade de Tupanatinga, Agreste de Pernambuco, a Instituição assistiu centenas de famílias dos sítios Sanharó, Serra dos Dé, Serra das Onças, dos Macacos, Capoeiras, Boqueirão, entre outros sítios e comunidades. A vida no campo é bastante árdua, e até hoje com idade avançada, a sra Florescência da Conceição, 67 anos, labuta no campo, para ter um pouco de alimento na mesa de sua família, sustentando mais de 8 pessoas, filhos e netos. O semblante nos mostra como enfrenta seus desafios, e com a sua doação amigo colaborador, ela tem um motivo a mais para sorrir, é a chegada da cesta de alimento da Campanha Diga Sim, da LBV.

“Eu só tinha água no pote, agora vou para casa colocar feijão para cozinhar para o almoço. Só peço a Deus, que vocês tenham força, coragem para continuar a nos ajudar. Nós não tínhamos nada, agora temos tudo, porque temos a LBV do nosso lado”, declara a idosa.

Segunda parada da Caravana, foi a cidade de Buíque, nos sítios Amaro, Xerém, Tanque, Morro Vermelho, Barreiras, Ferreiros e Catonho. A família da senhora Fabiana Oliveira, é composta por 5 pessoas, ela reside no sítio Catonho, comentou que seu esposo está desempregado, eles sobrevivem de programas sociais e o recurso financeiro não cobre o sustento da família. “A cesta de alimentos da LBV sempre chega em boa hora. Foi um presente para nossa família”, afirmou.

Em Pedra, os sítios Bica de baixo e de cima, Pedra Preta, Veneza e Roque, foram assistidos com a iniciativa solidária da LBV. Graças a sua doação à campanha da LBV, o amparo emergencial levou Esperança a milhares de famílias, para que consigam seguir em frente na busca do sustento de suas famílias e na melhoria da qualidade de vida.

Conheça o trabalho da LBV em Pernambuco, com sua unidade na cidade do Recife, localizada à Rua dos Coelhos, 219 – Bairro dos Coelhos. Acesse o endereço LBVBrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube, e saiba mais, sobre a entrega das doações.