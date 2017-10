Caravana em defesa dos bancos públicos e do emprego percorre Sertão e chega a Serra Talhada nesta quarta-feira (11)

O Sindicato dos Bancários de Pernambuco leva para as agências bancárias do Sertão do Estado a Caravana em Defesa dos Bancos Públicos e do Emprego. Nesta semana, os dirigentes visitam as unidades localizadas nos municípios de Sertânia (9/10), Salgueiro (10/10) e Serra Talhada (11/10).

A ação tem o objetivo de mobilizar os bancários e alertar a população sobre os prejuízos da privatização da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Nos bancos privados, a defesa do emprego será o tema debatido.

Com o fechamento de agências em todo o país, explosão de unidades bancárias em Pernambuco e a redução do quadro de funcionários, o atendimento à população está cada vez mais precarizado. Neste cenário, os bancários também são atingidos com a sobrecarga de trabalho e o consequente adoecimento.

Via Caderno 1