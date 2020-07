Carga com 110 mil latas de cerveja sem nota fiscal é retida após caminhão quebrar, em PE

Um caminhão que transportava uma carga de 110 mil latas de cerveja, sem nota fiscal, foi retido na segunda-feira (27), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo saiu de Natal, no Rio Grande do Norte, e a mercadoria seria entregue em Botelho, Minas Gerais.

Os policiais receberam informações sobre um caminhão com defeito no quilômetro 92 da rodovia e pararam para prestar auxílio. Ao verificar a carga que era transportada, foi constatada a ausência da documentação fiscal.

O caminhão já havia sido flagrado em dezembro de 2019 com a mesma irregularidade em Minas Gerais. Além disso, foi constatado que o veículo apresentava 6,7 toneladas de peso em excesso. A Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) foi acionada. (G1)