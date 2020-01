Carga com mais de 95 mil latas de cerveja é apreendida na BR-423

Uma carga com mais de 95 mil latas de cerveja foi apreendida na última quarta-feira (1º) na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria foi comprada em Natal, no Rio Grande do Norte, e seria entregue em Curitiba, no Paraná.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização no km 93 da rodovia. Durante a abordagem os policiais encontraram 7.920 caixas de cerveja sem a documentação fiscal. O motorista informou que adquiriu a mercadoria em um supermercado potiguar para entregar na capital paranaense.

O veículo foi conduzido ao pátio e a ocorrência foi encaminhada à Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) para os procedimentos cabíveis. (G1)