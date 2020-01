Carga com meia tonelada de creme de leite e queijo sem refrigeração é apreendida em PE

Uma carga com 532 kg de creme de leite e 197 kg de queijo sem refrigeração foi apreendida na última sexta-feira (3) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Segundo a PRF, os produtos não possuíam registro no órgão agropecuário e eram transportados em baldes e recipientes plásticos, na carroceria de um caminhão.

Durante uma fiscalização, policiais abordaram um caminhão que transportava um depósito de metal. Ao verificar o compartimento de carga, foram encontrados recipientes com creme de leite, 100 kg de queijo coalho e 97,4 kg de queijo de manteiga, sem a refrigeração necessária para conservar a qualidade dos produtos.

O motorista de 45 anos informou que os produtos haviam saído de Capoeiras, também Agreste, e seriam entregues em Paranatama. A mercadoria foi encaminhada à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro). (G1)