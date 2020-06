Carga de 336 kg de queijo sem refrigeração é apreendida em PE

Uma carga de 336 kg de queijo mussarela sem refrigeração foi apreendida nesse domingo (31), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A apreensão ocorreu durante a Operação Tamoio, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O produto era transportado em caixas de papelão, no porta-malas de um carro.

O flagrante foi realizado no quilômetro 104 da rodovia. Ao abordar um carro ocupado por um homem de 45 anos, foram encontradas 14 caixas, com 24 kg de queijo cada, sem nota fiscal. O motorista informou que havia adquirido o produto em Olho D’água das Flores, em Alagoas, para ser comercializado em Camaragibe, no Grande Recife.

Além disso, o produto possuía um selo de controle que só permite a comercialização no município de origem. Toda mercadoria foi encaminhada à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro). (G1)