Carga de 9 toneladas de margarina sem nota fiscal é apreendida em PE

Uma carga de 9 toneladas de margarina sem nota fiscal foi apreendida na manhã desta quinta-feira (9), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Um idoso de 69 anos transportava a mercadoria em um caminhão. Ele foi abordado em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista do caminhão pegou um desvio para evitar passar em frente ao posto da PRF, localizado no km 93 da rodovia. Ao abordar o veículo, os policiais encontraram 600 baldes, cada um com 15 kg de margarina, sem a documentação fiscal.

O motorista informou que saiu de Garanhuns com destino a Cachoeirinha. A ocorrência foi encaminhada à Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE). (G1)