Carga de carne e queijo de Serra Talhada é apreendida pela PRF em Sertânia

Uma carga de 1,6 tonelada de carnes, linguiças e queijos sem refrigeração foi apreendida nesta quinta-feira (27), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Sertânia, no Sertão pernambucano. Segundo a PRF, a mercadoria era transportada em um caminhão que estava com o sistema de refrigeração quebrado.

A mercadoria havia saído de Serra Talhada, também no Sertão, e seria entregue nas cidades de Buíque, Tupanatinga e Águas Belas – todas no Agreste. A carga irregular foi encontrada durante abordagem de rotina no quilômetro 279 da rodovia. Policiais vistoriaram um caminhão e localizaram dezenas de caixas de carnes e queijos sendo transportadas irregularmente.

O licenciamento do veículo também estava atrasado. Por isso, uma multa de R$ 293,47 foi emitida e o motorista receberá sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com a PRF, nesse tipo de ocorrência não cabe prisão e a mercadoria será descartada em uma aterro sanitário da região pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro), para onde a ocorrência foi encaminhada.

