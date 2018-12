Carga de cigarro avaliada em mais de R$980 mil é recuperada em Arcoverde

Nessa terça-feira (25) a Polícia Militar e Polícia Civil apreenderam uma carga avaliada em mais de R$980 mil em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. A carga havia sido roubada em São João do Cariri, na Paraíba, no dia 20 desse mês, e estava sendo rastreada quando foi localizada em uma chácara em Arcoverde.

Segundo a Polícia Militar, os policiais estavam realizando rondas próximo ao local indicado quando um suspeito em um carro se aproximou e ao notar a presença da equipe, fugiu. Durante a perseguição o suspeito parou em lugar sem saída e abandonou o veículo fugindo para dentro de uma mata. Ao fugir ele deixou o carro que estava com cinco pessoas, inclusive a esposa dele.

Ainda de acordo com a PM, ao fazer a revista no veículo, os policiais encontraram duas caixas de cigarro com 500 carteiras cada uma. A esposa do suspeito não soube informar a origem do material, mas disse que na residência do casal havia mais caixas de cigarro.

Conforme as Polícias Militar e Civil, na residência foram apreendidas um pneu de caminhão, nove caixas de cigarro e duas armas de fogo. A Polícia Civil informou que a carga total era de 765 caixas de cigarro e estava avaliada em cerca de R$982.425 mil. (G1)