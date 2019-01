Carga de cigarros e tênis falsificados é apreendida na BR-232

Uma carga de 6.580 maços de cigarro e 465 pares de tênis falsificados foi apreendida nessa segunda-feira (7), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. A mercadoria estava sendo transportada em um ônibus que havia saído da Feira da Sulanca, em Caruaru, com destino ao município de Mari, na Paraíba.

O flagrante aconteceu no km 113 da rodovia durante uma fiscalização a veículos que fazem o transporte de passageiros. Ao verificar o bagageiro do ônibus, foram encontradas dezenas de caixas com cigarros de marcas estrangeiras e réplicas de tênis importados.

O proprietário do veículo estava no local e informou que não sabia quem havia embarcado as caixas no coletivo. A mercadoria foi levada para a Delegacia de Polícia Federal de Caruaru, que irá investigar o caso. (G1)