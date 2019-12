Carga de madeira irregular do Pará é apreendida na BR-232

Uma carga de madeira irregular do Pará foi apreendida na noite de sábado (30), na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de 40 anos não declarou parte da carga na nota fiscal e desviou da rota prevista para a entrega da mercadoria.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que a nota fiscal apresentava um total de 35 m³ de madeira, mas foi constatado o transporte de 43 m³.

“O motorista informou que iria levar a carga até Caruaru e de lá outro motorista entregaria em um destino desconhecido. Mas o percurso da madeira presente na nota fiscal indicava que a carga havia saído de Medicilândia, no Pará, em direção a Itaitinga, no Ceará”, conforme informou a polícia.

Uma equipe da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) foi até o local da abordagem e encaminhou o caminhão até a sede do órgão no Recife para a continuidade dos procedimentos legais. (G1)