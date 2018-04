Carga de produtos de higiene roubada é recuperada na BR-232, no Agreste de Pernambuco

Uma carga de produtos de higiene roubada foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde dessa quarta-feira (11), em Sairé, no Agreste de Pernambuco. O caminhão da empresa que transportava a mercadoria foi encontrado em uma estrada de terra, em Cabrobó, no Sertão do estado.

Após receberem informações de que um caminhão que transportava produtos roubados na BR-232, a PRF montou um bloqueio para fiscalizar veículos de carga. Ao chegar no quilômetro 90 da rodovia, a equipe encontrou um semirreboque ao lado de um posto de combustível.

Assim que percebeu a fiscalização, o motorista abandonou o veículo com a carga e equipamentos que bloquearam o sinal do rastreador. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Bezerros, que irá investigar o caso. (G1)