Carga de refrigerantes é saqueada após caminhão tombar na BR-232

Parte da carga de refrigerantes de um caminhão foi saqueada após o veículo tombar no acostamento da BR-232 por volta da meia-noite desta quarta-feira (4), no quilômetro 9 da rodovia, no bairro do Curado, na Zona Oeste da capital. Ninguém ficou ferido no acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista percebeu que a carga iria se soltar e tentou levar o veículo ao acostamento, quando tombou e os refrigerantes caíram na via. O trânsito na região não foi afetado pelo acidente.

Ainda de acordo com a PRF, foi verificado o mau acondicionamento da carga de refrigerantes e o veículo não apresentou problemas mecânicos. A empresa responsável foi acionada, mas até as 8h da manhã o caminhão ainda não havia sido retirado do local.

Da Folha de Pernambuco