Carga roubada com 24 toneladas de feijão é encontrada em Serra Talhada

Na tarde dessa segunda-feira (3) a Polícia Militar localizou um caminhão que havia sido roubado na PE-390, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PM, o motorista do caminhão foi encontrado em um posto de combustível em Floresta, também no Sertão, e informou que foi abordado por dois homens armados.

Ainda segundo a polícia, os bandidos levaram os pertences pessoais da vítima, além de uma quantia de R$ 2 mil.

Conforme os policiais militares, o caminhão estava carregado com 24 toneladas de feijão. A carga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde o caso será investigado. (G1)