Carga roubada de pneus e câmaras de ar é recuperada no Sertão de PE

A carga foi avaliada em cerca de R$ 600 mil e havia sido roubada próximo à Sertânia.

Nesta segunda-feira (15), Policiais Militares da 7ª CIPM recuperaram uma carreta que havia sido roubada próximo à cidade de Sertânia, no Sertão Pernambucano.

Após levantamento do Núcleo de Inteligência, o veículo foi localizado em uma área de difícil acesso às margens da PE-555, na zona rural de Santa Maria da Boa Vista.

Durante abordagem ao veículo, um caminhão baú Mercedes Bens branco, foi observado que a carga, de pneus e câmaras de ar, havia sido violada. A carga foi avaliada em cerca de R$ 600 mil.

Foram realizadas incursões na área e o restante dos produtos foram encontrados a aproximadamente 1 km de distância do local.

No total, foram recuperados e entregues na Delegacia de Polícia Civil, 332 pneus de diversos tamanhos e 367 caixas de câmaras de ar, além do veículo. Com informações Blog Francisco Brito

Do Nayn Neto