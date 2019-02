Carlinhos Maia assume namorado publicamente e mostra vídeo com pedido de casamento

O humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais para demonstrar todo o seu amor. Nesse domingo (3), o alagoano surpreendeu ao publicar no Instagram um vídeo em que pede Lucas Guimarães em casamento. O rapaz era conhecido, até o momento, por ser amigo do humorista.

Juntos há quase dez anos, só agora o romance foi revelado por Carlinhos, que definiu o companheiro “como um homem com H, íntegro, batalhador, honesto, leal e principalmente um homem do coração bom”.

O humorista também aproveitou o momento para fazer um desabafo. “Quantas vezes choramos, por esconder da nossa família dos amigos, de todos, o que sentíamos um pelo outro vinha de outras vidas. Quantas vezes tentamos camuflar esse amor, tentando ficar com mulheres, só para mostrar a uma ‘sociedade fraca e cheia de hipocrisia’ que éramos ‘iguais’ a eles”, afirmou.

No texto, além da declaração, ele também se desculpou por ter escondido todo o respeito e amor que tinha pelo namorado. “Nunca fomos iguais, por que Deus nos fez diferente, e se estamos aqui vivendo esse amor que não agride a ninguém, e por que ele permitiu!! Eu te amo, desde do primeiro olhar, você passou três anos, pra tocar em mim, e eu sempre disse, que te respeitaria, e que antes do teu corpo eu queria tocar o teu coração”, contou.

Veja o vídeo com a declaração completa: