Carlinhos Maia desativa instagram após trocar farpas com Whindersson Nunes

Carlinhos Maia, 27, decidiu nessa quinta-feira (23) pedir perdão para Whindersson Nunes, 24. Mais cedo, o influenciador digital criticou o humorista e chegou a debochar da depressão de Whindersson. Logo após o ocorrido, Carlinhos desativou a conta no instagram.

A briga entre os dois começou após Whindersson não comparecer ao badalado casamento de Maia e seu noivo Lucas Guimarães, na noite de terça-feira (21).

“Sou homem suficiente para pedir perdão, e dizer estou aqui para recomeçar ou não! Mas estou aqui para dizer que : O BEM SEMPRE VENCEEEEEEEE!! (…) Desculpas meus amigos, desculpa humor e amor, mas essa ‘guerra ‘ vai terminar em PAAAAAAAZ!!! Continuo sendo fã desse cara [ Whindersson] e não vou deixar de ser NUNCA!!! Você tem seu espaço, e eu o meu. O resto é só falatório. Você chegou primeiro e eu depois e nos unimos. Você me falou sobre amar e eu te falei sobre amor ( parece até um casal kkkkk) você me ensinou muitas coisas e me ouviu quando eu precisei, Obrigado”, escreveu Carlinhos no seu Instagram. “Whindersson, perdão por ouvir o que me disseram de você”, completou.

Horas antes, em entrevista ao blog do Leo Dias, Carlinhos Maia contou que o humorista só tinha avisado que não seria mais padrinho do seu casamento uma semana antes, “tendo três meses para me avisar desde que o convidei”. “E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia, quando ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia?”, afirmou, aos risos.

Nos últimos dias, surgiram rumores de que o problema entre os dois seria o fato de Luísa Sonza, mulher de Whindersson, não gostar de Carlinhos. Questionado sobre o que a cantora teria contra ele, o influenciador digital ironizou: “Também gostaria de saber. Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz [se referindo aos números de Carlinhos que superaram os de Whindersson]. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada.”

Carlinhos também deixou de seguir o humorista e Sonza no Instagram. Além disso, eles trocaram farpas nas redes sociais. No Twitter, Whindersson publicou vários “kkkk”. Maia, então, rebateu no Instagram: “Oxe, não era ele que estava com depressão?”. A briga continuou com o humorista respondendo: “Você será o primeiro quando entender o que é ser um”. Logo após as farpas, o Carlinhos desativou temporariamente sua conta no instagram que conta com mais de 15 milhões de seguidores.

No Twitter, o humorista escreveu uma série de mensagens para Carlinhos Maia. Começou dizendo para o influenciador desbloqueá-lo no WhatsApp. “Não venha querer reverter na rede social, não vem brincar com meu problema, curta sua lua de mel e deixe eu em paz. Eu disse a ele que não fui [no casamento], porque não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava, como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço, o cara me bloqueia, não me dá o direito de conversar e me difama na tv. Só eu sei o que passei com você nesse últimos meses gravando, e não tô afim de falar nada disso aqui porque você está em um momento único da vida, então me deixe”, desabafou Whindersson Nunes. O humorista e Carlinhos Maia protagonizam a série “Os Roni”, do Multishow, ao lado também de Tirullipa, 34.

