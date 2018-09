Carreata pró-Bolsonaro enche de verde e amarelo as ruas de Serra Talhada

Eleitores pró-Bolsonaro fizeram uma grande carreata e encheram as ruas da Capital do Sertão do Pajeú de verde e amarelo, numa das maiores carreatas independentes que a cidade já testemunhou.

Sem ajuda financeira de nenhum partido, os eleitores fizeram bonito hoje (22), com uma grande carreata, ordeira e cheia de cores.

Centenas de carros e motocicletas participaram do evento, que saiu do comitê de Jair Bolsonaro, na Praça Manoel Pereira Lins e ganhou as ruas da cidade.

“O mais interessante de tudo é ver a galera se organizando, comprando camisas, bandeiras e abastecendo seus veículos do próprio bolso, sem ajuda de nenhum político. Isso é a vontade do povo!” Disse um dos organizadores da carreata.

A sociedade serra-talhadense como um todo participou do evento, funcionários públicos, profissionais liberais e população em geral imbuídos em fazer a maior festa democrática neste ano, mudando de uma vez por toda a história do país.

Via Nayn Neto