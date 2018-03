Carreta com 33 m³ de madeira serrada de forma irregular é apreendida, no Sertão de Pernambuco

Uma carreta que transportava uma carga de madeira serrada de forma irregular foi apreendida na segunda-feira (6) na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dentro do veículo, vindo do estado do Pará, foram encontrados 33m³ de madeira e um documento falso sobre a carga.