Carreta com carga de tecidos tomba na PE-145, no Agreste de Pernambuco

Uma carreta carregada de tecidos tombou na madrugada dessa segunda-feira (23) na PE-145 em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e virou no acostamento.

Segundo a PM, o tecido que estava sendo transportado seria entregue em cidades da região. O condutor conseguiu pular do veículo antes dele tombar. Ele teve ferimentos leves.

A carreta ainda está no local e a Polícia Militar permanece na ocorrência. (G1)