Carreta que transportava cerveja tomba na BR-101 em Pernambuco

Uma carreta que transportava cerveja tombou na rodovia BR-101, no Recife, na madrugada desta segunda-feira (19). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 74, por volta das 4h20, e interditou uma das faixas da via, em direção ao Cabo de Santo Agostinho. Parte da carga ficou espalhada e, por isso, os motoristas circulam pelo acostamento.