Serra Talhada vacina crianças e jovens contra o sarampo

Começou nesta segunda-feira (10.02), nos postos de saúde de Serra Talhada, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo para quem tenha entre 5 e 19 anos. A vacinação, que seguirá até 13 de março, ocorre em duas doses da tríplice viral, com um intervalo de 30 dias entre elas.

O Dia D será realizado no próximo sábado, 15 de fevereiro, no horário das 08h às 17h, em todos os postos de saúde e no Centro Municipal de Saúde. Uma segunda etapa da campanha, voltada para adultos dos 30 a 59 anos, está prevista para acontecer entre 3 e 31 de agosto, com dia D em 28 de agosto.

Karla Medeiros, coordenadora do Programa Nacional de Imunização – PNI, explica os detalhes da campanha. “Essa etapa de vacinação é para o público entre cinco e dezenove anos e que nunca foi imunizado contra a doença. Quem já tem as duas doses da tríplice viral não precisa mais se vacinar, mas quem não tem deve procurar os postos de saúde. Não termos casos em Serra Talhada, mas temos casos em Pernambuco e não podemos descuidar”, disse.

Serviço

Campanha de Vacinação Contra o Sarampo

Público: Crianças e jovens entre 5 e 19 anos

Período: De 10 de fevereiro a 13 de março de 2020

Dia D: 15 de fevereiro de 2020

Horário: Das 08h às 17h

Locais: Postos de saúde e Centro de Saúde