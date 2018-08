Carreta roubada em Belo Jardim é apreendida em Serra Talhada

Policiais Militares do 14°BPM apreenderam um carreta roubada. O fato aconteceu na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, em Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu no decorrer dessa terça-feira (07), onde após levantamento de informações realizado pela Equipe Malhas da Lei realizaram deslocamento até o local indicado onde foi localizado o veículo MERCEDES BENZ na cor branca e de placas HSO- 4329, pertencente a Romário Felipe Pereira dos Santos, veículo o qual possuía queixa de roubo registrada na 15ª Seccional sediada em Belo Jardim datada de 05 de agosto do corrente ano.

Chegando ao local foi constatado que o veículo encontrava-se com as portas fechadas, porém com a carroceria vazia. O registro foi lavrado na DPC local, sendo que o veículo permanece no local aguardando decisão por parte dos órgãos competentes para sua remoção.

Via Nayn Neto