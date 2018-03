Carreta roubada na BA com carga de bobinas de tecidos avaliada em R$800 mil é recuperada, no Sertão de Pernambuco

Uma carreta que teria sido roubada em Abaré, na Bahia, foi recuperado na quarta-feira (14) na BR-428, próximo ao Parque de Vaquejada, na Zona Rural de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2º CIPM), o veículo foi encontrado parado entre o Trevo do Ibó e Cabrobó. Não havia ninguém no local. A carga de bobinas de tecidos estava lacrada e está avaliado em cerca de R$ 800 mil.