Carreta tomba e colide com caminhão-tanque na BR-101, em PE

Na manhã desta sexta-feira (7) uma carreta colidiu com um caminhão na BR-101, em Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta, que transportava alumínio para reciclagem, perdeu o controle do veículo em uma curva e tombou.

Em seguida, um caminhão-tanque colidiu no veículo, no km 193,7. Ninguém ficou ferido. Os motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A colisão ocorreu por volta das 6h e a rodovia foi interditada no sentido Alagoas. (G1)