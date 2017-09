Carreta tomba na BR-116 em Salgueiro e carga de manga é saqueada

Uma carreta carregada com frutas tombou em um acidente na tarde da última quinta-feira (14) em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações de populares, a carreta teria tentado desviar de um carro passeio e acabou perdendo o controle do veículo.

Segundo informações apuradas pelo Blog do Elvis, o motorista sofreu ferimentos leves no braço e passa bem. Parte da carga de manga que seria exportada para outros países foi saqueada.

Do Blog do Elvis