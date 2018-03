Carro bate de frente com moto e casal morre na BR-232, no Agreste de Pernambuco

Um casal em uma moto morreu após ser atingido por um carro na noite dessa segunda-feira (19) na BR-232 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista, de 31 anos, ficou embaixo do carro e foi arrastado por cerca de 1 km.

Ainda segundo a PRF, no momento da colisão, a mulher, de 30 anos, foi arremessada. O vídeo acima mostra que o motorista para o carro e olha em volta. Quando ele dá ré, é possível ver que o condutor da moto estava embaixo do automóvel.

O motorista do carro não foi identificado e fugiu sem prestar socorro, conforme informou a polícia.

A PRF informou que o condutor do automóvel trafegava na contramão da rodovia quando atingiu o casal frontalmente. As vítimas chegaram a ser levadas para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiram aos ferimentos. O

caso será investigado pela Polícia Civil. (G1)