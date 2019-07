Carro capota após motorista desviar de moto e deixa três feridos em PE

Três pessoas ficaram feridas após um carro capotar na manhã dessa quarta-feira (24) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O acidente foi o segundo ocorrido na Avenida José Rodrigues de Jesus, no bairro Indianópolis, durante a manhã. No primeiro, o condutor do carro ficou ferido.

De acordo com o motorista, ele tentou desviar de uma moto que havia avançado o sinal vermelho. Em seguida, o carro capotou. O homem estava no automóvel com a filha dele, que foi levada para o Hospital Regional do Agreste (HRA).

Os passageiros da moto ficaram feridos e também foram levados para o HRA. (G1)