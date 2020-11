Carro capota após motorista perder controle do veículo e acidente deixa 1 morto e 5 feridos em PE

Um acidente deixou um morto e cinco feridos na manhã desse domingo (1º) na BR-423, em Jucati, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso ocorreu por volta das 5h, no km 77 da rodovia.

Ainda segundo a PRF, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. O condutor morreu no local.

Os feridos foram encaminhados para unidade de saúde e o estado deles não foi informado. A Polícia Civil esteve no local e vai investigar o caso. (G1)