Carro capota e deixa cinco pessoas feridas na BR-232 em Serra Talhada

Um veiculo Fiat, modelo Siena, de placas não informadas, da secretaria de saúde de São José do Belmonte, capotou com cinco ocupantes nesse domingo (20), por volta das 22:00h, na BR 232, em Serra Talhada.

As informações são de que o veículo que saiu do Recife com cinco passageiros, com destino ao município de São José do Belmonte, capotou após um veiculo em direção contrária, fazer uma ultrapassagem indevida. O motorista ao tentar desviar do veiculo, para evitar a colisão, perdeu o controle do carro, vindo a capotar várias vezes.

Os Belmontenses tiveram apenas leves escoriações pelo corpo e foram socorridos por motoristas que passavam pelo local, para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães, em Serra Talhada, onde foram atendidos, medicados e receberam alta médica.

Via Leia Mais PE