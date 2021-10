Carro capota e deixa uma pessoa morta no Sertão de PE

Um idoso de 73 anos, identificado por José Antônio da Silva morreu em um acidente na BR-110, no início da tarde desta segunda-feira (11), em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco.

A vítima estava em um carro com a família, quando o veículo capotou entre as agrovilas 01 e 02 do Bloco 01 (na entrada do Parque Eólico Fonte dos Ventos II).

O filho dele, de 42 anos, identificado por Josenildo da Silva (Jerrazinho) dirigia o carro e contou à Polícia Militar que perdeu o controle da direção após cochilar sob efeito de medicamento controlado. Ainda estava no veículo, o irmão do motorista de 41 anos, identificado por Manoel José da Silva e a sua mãe de 71 anos, identificada por Maria Tereza da Silva de 71 anos.

O irmão e a mãe do condutor foram socorridos pela Unidade Móvel do SAMU para o Hospital Municipal de Petrolândia. Já o condutor do veículo permaneceu na rodovia prestando esclarecimentos as autoridades policiais.

A família havia saído da cidade de Paulo Afonso-BA e seguia com destino a sua casa na Agrovila 04 do Bloco 04, no Distrito Icó Mandantes, na zona rural de Petrolândia.

A Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando apoio, até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Via Blog o Povo Com a Notícia

Do Nayn Neto