Carro clonado é recuperado com ajuda de vítima no Agreste de PE

Um carro clonado e com registro de roubo foi recuperado na quinta-feira (28) na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vítima que teve as placas clonadas ajudou a polícia a localizar o veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os policiais encontraram o veículo após receber informações de que um carro teve as placas clonadas e o proprietário estava recebendo multas indevidas. O veículo foi abordado no quilômetro 35 da rodovia e um homem de 38 anos foi detido.

O motorista foi levado junto com o veículo à delegacia de Polícia Civil de Caruaru. Ele deverá responder por receptação de veículo roubado. (G1)