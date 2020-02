Carro clonado é recuperado pela PRF no Agreste de PE

Um carro clonado com placas de Olinda, no Grande Recife, foi recuperado neste domingo (9), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O veículo havia sido roubado em janeiro do ano passado, em Bezerros, também no Agreste.

Segundo a PRF, ao abordar o carro em frente à Unidade Operacional, os policiais constataram que o documento do veículo havia sido roubado do órgão de trânsito. Após um procedimento de identificação veicular, foram verificados diversos sinais de adulteração no automóvel e o registro de roubo.

A motorista, de 35 anos, informou que o marido dela havia adquirido o veículo em Garanhuns junto com um terreno por R$77 mil, sendo R$47 mil do veículo e R$30 mil da propriedade. A mulher foi encaminhada junto com o veículo à delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, que irá investigar o caso. (G1)