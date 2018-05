Carro com explosivos e arma de fogo capota durante perseguição policial em Floresta

No final da tarde da última sexta-feira (11), Policiais Militares da equipe do GATI da 1ª CIPM, durante Operação Tiradentes II em Floresta, no Sertão pernambucano, foram acionados pelo graduado de operações de que havia ocorrido um capotamento as margens da BR-316 nas proximidades do Restaurante Amigos do Bode e que segundo informações havia armas e explosivos no veículo.

De imediato a equipe policial se deslocou até o local e encontrou o veículo modelo FORD FIESTA, COR VERMELHA, PLACA: OXN-5609 MACEIÓ-AL capotado com os seguintes materiais: 01 Espingarda Calibre.12; 27 Munições calibre.12; 20 Bananas de Dinamite; 20 Espoletas; Aproximadamente 30 metros de Cordel Detonante; 01 Blusão do Exército; 01 Blusão marca Adidas e 01 Balaclava cor preta.

Ainda segundo informações da PM, ao perceber a presença do efetivo da ROCAM, o veículo evadiu vindo posteriormente a capotar, onde os ocupantes fugiram. Diante dos fatos todo o material apreendido foi entregue a DPC local para serem adotada as medidas de praxe.

Via O Povo com a Notícia