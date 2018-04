Carro de luxo com queixa de roubo é apreendido em Serra Talhada

Na manhã da última quarta-feira (11), policiais militares do 14º BPM e BEPI apreenderam um veículo de luxo roubado. O fato aconteceu na Av. Dr. Ademar Xavier, bairro Alto da Conceição, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, em Pernambuco.

Segundo a Polícia, a ação se deu após Agentes de Inteligência do BEPI e Malhas da Lei/14ºBPM acionarem o GATI/14ºBPM, para verificar uma denúncia de carro que estaria circulando naquela localidade, com suspeita de irregularidade. De posse das informações, o efetivo abordou uma Hillux SW4, cor azul e placa NQT-8899, pertencente a Agente Penitenciário. Durante a abordagem foi verificado que o veículo tinha numerações grosseiras no vidro, chassi e assoalho. O carro foi conduzido até a PRF, onde foi feia uma uma vistoria minuciosa e foi constatado que o carro possuía uma numeração totalmente oposta às demais. Ao ser realizada a consulta do número do motor ficou constatado que o veiculo era proveniente de roubo e se tratava de um veiculo Toyota Hillux SW4 de cor azul e placa KHN-1759. O Agente Penitenciário, proprietário do clone, relatou aos policiais que não tinha conhecimento dessa irregularidade e que foi ludibriado na compra do referido veículo.

Diante dos fatos a ocorrência foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde o veículo ficou apreendido e o comprador pagou fiança e foi liberado.

Via Nayn Neto