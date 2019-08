Carro desliza na lama e tomba no Agreste de Pernambuco

Um veículo, usado como transporte escolar, tombou após deslizar na lama na manhã desta terça-feira (6) na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Através de nota, a Secretaria de Educação do município informou que, no incidente estavam sete crianças, uma professora e um monitor que se deslocavam da escola intermediária José Quirino da Silva situada na Vila do Pará. Após derrapar na lama o veículo tombou onde os ocupantes ficaram com escoriações leves.

De acordo com a Secretaria de Educação, não foi necessário o encaminhamento das vítimas para as unidades de saúde. Os passageiros estão recebendo toda assistência através da direção da unidade escolar. (G1)