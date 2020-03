Carro irregular de concessionária é apreendido na BR-232

Um carro de uma concessionária do Recife, que apresentava registro de apropriação indébita, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O cliente da loja havia adquirido o veículo por R$ 104,2 mil reais e ainda estava pagando as parcelas do automóvel.

Conforme a PRF, ao abordar o carro em frente à unidade da PRF de Gravatá, os policiais realizaram uma verificação detalhada e encontraram sinais de adulteração no automóvel. Após descobrir o registro original, foi constatado que o veículo havia sido alugado de uma locadora de São Paulo e não foi devolvido no prazo acordado.

O motorista informou que havia adquirido o carro no ano passado, dando de entrada R$ 34 mil e dividindo o restante em 52 parcelas de R$ 1.350. Ele foi levado junto com o veículo à Delegacia de Polícia Civil de Gravatá, que irá investigar o caso. (G1)