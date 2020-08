Carro roubado com 400 maços de cigarro é apreendido na BR-232

Um carro roubado, que era utilizado para transportar 400 maços de cigarro de origem paraguaia e brasileira, foi apreendido na noite dessa terça-feira (4), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Os policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deram ordem de parada ao motorista no quilômetro 145 da rodovia, ele desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Após seis quilômetros, o veículo parou no acostamento e dois homens correram para um matagal. Foram realizadas buscas na região, mas eles não foram localizados. No banco de trás do carro foram encontrados 40 pacotes de cigarro, com dez maços cada, e no banco do passageiro havia R$ 500.

Após verificação foi constatado que o veículo foi roubado no dia 27 de julho deste ano, em Caruaru. O carro, o cigarro e o dinheiro apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Caruaru, que vai investigar o caso. (G1)