Carro roubado de locadora do Recife é recuperado em Serra Talhada

Veículo teria sido adquirido a partir de um anúncio na internet

Um carro que havia sido roubado de uma locadora do Recife foi recuperado na quarta-feira (13), na BR 232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O motorista do veículo e o proprietário foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Policiais realizavam uma fiscalização no Km 405 da rodovia, quando abordaram um carro com placas do Mercosul. Após uma verificação, foi constatado que o veículo portava placas clonadas e havia sido roubado em novembro do ano passado, na capital pernambucana, Recife.

O motorista informou que havia alugado o carro e o proprietário foi ao encontro da equipe. O homem informou que havia adquirido o veículo a partir de um anúncio na internet por R$35 mil, mas só havia pago R$20 mil de entrada e faltava quitar o restante.

Os homens foram encaminhados junto com o carro à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, que irá investigar o caso.

Do NaynNeto