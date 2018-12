Carro roubado de locadora em Recife é recuperado em Salgueiro

Policiais militares do 8° BPM recuperaram na manhã dessa quinta-feira, 27, na cidade de Salgueiro, um veículo VW Gol de placa PCZ-4840, roubado no dia 23 de outubro deste ano da locadora CITILOC, localizada no bairro Jardim, em Recife.

Um funcionário da empresa entrou em contato com a PM em Salgueiro e informou que o sistema de rastreamento do carro havia indicado que ele estava na Rua Leonardo da Vince, no bairro Primavera. Os policiais foram ao local e recuperaram o automóvel.

Na ocasião foi detido um autônomo de 44 anos, que estava com o produto de roubo. Em depoimento na delegacia, ele alegou que havia adquirido o VW Gol por R$ 35 mil, mediante a troca de dois veículos, mais R$ 6 mil em dinheiro. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.

Via Blog Alvinho Patriota